Microsoft закроет сервис Skype в мае 2025 года

По всей видимости, заявили авторы публикации, Microsoft в ближайшие месяцы планирует полностью закрыть Skype, поддержка классической версии которого прекратилась еще в ноябре 2018 года (он был возрожден в Windows 11 летом 2024 года).

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос разблокировки социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) не связан с доверием между Россией и США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

