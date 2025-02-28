Microsoft закроет сервис Skype в мае 2025 года
Корпорация Microsoft закроет сервис мессенджера Skype в мае 2025 года, клиенты будут полностью переведены на платформу Teams. Соответствующую строку обнаружили разработчики ресурса XDA Developers в новой предварительной версии мессенджера для операционной системы Windows в конце февраля 2025 года.
По всей видимости, заявили авторы публикации, Microsoft в ближайшие месяцы планирует полностью закрыть Skype, поддержка классической версии которого прекратилась еще в ноябре 2018 года (он был возрожден в Windows 11 летом 2024 года).
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос разблокировки социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) не связан с доверием между Россией и США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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