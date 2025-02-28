Microsoft закроет сервис Skype в мае 2025 года

Корпорация Microsoft закроет сервис мессенджера Skype в мае 2025 года, клиенты будут полностью переведены на платформу Teams. Соответствующую строку обнаружили разработчики ресурса XDA Developers в новой предварительной версии мессенджера для операционной системы Windows в конце февраля 2025 года.

Песков: Вопрос разблокировки Facebook и Instagram не связан с доверием к США

По всей видимости, заявили авторы публикации, Microsoft в ближайшие месяцы планирует полностью закрыть Skype, поддержка классической версии которого прекратилась еще в ноябре 2018 года (он был возрожден в Windows 11 летом 2024 года).

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос разблокировки социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) не связан с доверием между Россией и США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТехнологииМессенджерыПрограмма

Горячие новости

Все новости

партнеры