Песков: Вопрос разблокировки Facebook и Instagram не связан с доверием к США

Вопрос разблокировки социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) не связан с доверием между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Как отметил представитель Кремля, эта тема имеет отношение к выполнению законов РФ.

«Какое бы доверие у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов», — заявил Песков.

По его словам, компаниям не нужно ожидать восстановления доверия, им следует «выполнить законы и возвращаться». Пресс-секретарь добавил, что это касается всех ресурсов, в том числе видеохостинга YouTube.

Ранее Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и США. По его словам, Москва доверяет себе, и «для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нужно пройти серьезный путь», пишет 360.ru.

