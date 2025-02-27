Песков: Вопрос разблокировки Facebook и Instagram не связан с доверием к США
Вопрос разблокировки социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) не связан с доверием между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.
Как отметил представитель Кремля, эта тема имеет отношение к выполнению законов РФ.
«Какое бы доверие у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов», — заявил Песков.
По его словам, компаниям не нужно ожидать восстановления доверия, им следует «выполнить законы и возвращаться». Пресс-секретарь добавил, что это касается всех ресурсов, в том числе видеохостинга YouTube.
Ранее Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и США. По его словам, Москва доверяет себе, и «для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нужно пройти серьезный путь», пишет 360.ru.
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