Google тестирует ИИ-ответы в поиске

Google приступил к тестированию в своем поисковике новую функцию генерации кратких ответов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). У ряда пользователей в рамках программы Google Labs появилась кнопка AI Mode, которая при нажатии показывает результат в формате чат-бота без традиционной поисковой выдачи, сообщает Хабр со ссылкой на данные пользователей.

Представители Google также подтвердили, что тестируют разные варианты интеграции опции AI Mode. При этом решение о полном удалении кнопки «Мне повезет» еще не принято.

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ИИ-ответ формируется прямо на главной странице, минуя список ссылок.

Функция «Мне повезет» существует с 1998 года, она отправляет пользователя сразу на первый сайт из поисковой выдачи. Теперь Google пытается заменить ее на более современный инструмент быстрого получения информации.

Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко ранее заявил НСН, что в США могут ввести геотрекинг для своих чипов, чтобы отслеживать и блокировать, но вывести из строя их можно уже сейчас.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектGoogle

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