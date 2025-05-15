Google тестирует ИИ-ответы в поиске

Google приступил к тестированию в своем поисковике новую функцию генерации кратких ответов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). У ряда пользователей в рамках программы Google Labs появилась кнопка AI Mode, которая при нажатии показывает результат в формате чат-бота без традиционной поисковой выдачи, сообщает Хабр со ссылкой на данные пользователей.

Представители Google также подтвердили, что тестируют разные варианты интеграции опции AI Mode. При этом решение о полном удалении кнопки «Мне повезет» еще не принято.