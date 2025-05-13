«Это интегральные схемы, которые обычно используются для обучения искусственного интеллекта и создания вычислительных модулей. Это интересно крупным компаниям, корпорациям и государству. Обычных пользователей это практически не касается. То, чем мы пользуемся с вами ежедневно, там не заложен тот функционал, за который опасаются США. Но косвенно это коснется всех нас. Если Россия и Китай не смогут воспользоваться такими высокопроизводительными чипами, не будут развиваться определенные ветки искусственного интеллекта, которые интересны и обычным пользователям. Мы можем в некоторой степени стать более зависимыми от США в области ИИ», - объяснил он.

По его словам, вывести из строя американские видеокарты можно при желании уже сейчас, без отслеживания их точного местоположения.

«Думаю, что речь только про те чипы, которые будут использоваться в будущем. Сейчас оборудование трекинга нет в чипах. Но у них есть возможность программным способом выводить из строя то оборудование, которое сейчас используется, не отслеживая местоположение. Если отследить просто, что ПО отправилось на территорию РФ, то можно определенные видеокарты уничтожить. Отдельной строчкой в контрактах США пропишут, что санкции не будут распространяться на дружественные страны. Есть маленькие компании, которые разрабатывают отдельные ядра внутри чипов, но готовых аналогов Nvidia, AMD и Intel пока нет», - добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделил корпорации Intel $3,5 млрд в рамках программы Secure Enclave для производства военных чипов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

