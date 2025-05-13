США смогут дистанционно «уничтожать» видеокарты Intel

Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко заявил НСН, что в США могут ввести геотрекинг для своих чипов, чтобы отслеживать и блокировать, но вывести из строя их можно уже сейчас.

Готовых аналогов чипов и видеокарт Nvidia, AMD и Intel пока нет, поэтому в случае ограничений со стороны США у России и Китая могут возникнуть проблемы, заявил НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.

В Конгрессе США призвали обязать производителей высокопроизводительных чипов и видеокарт, таких как Nvidia, AMD и Intel, внедрять технологии геотрекинга. По замыслу сенатора Коттона, это позволит контролировать местоположение оборудование, чтобы предотвратить его использование в странах под санкциями. Передовые американские чипы не должны попасть «в руки противников, таких как коммунистический Китай», считает автор идеи. Будет ли возможна блокировка видеокарт в неугодных странах, не уточняется, но СМИ пишут, что в перспективе такой вариант технически возможен. Тимошенко рассказал, к чему приведут подобные ограничения.

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«Это интегральные схемы, которые обычно используются для обучения искусственного интеллекта и создания вычислительных модулей. Это интересно крупным компаниям, корпорациям и государству. Обычных пользователей это практически не касается. То, чем мы пользуемся с вами ежедневно, там не заложен тот функционал, за который опасаются США. Но косвенно это коснется всех нас. Если Россия и Китай не смогут воспользоваться такими высокопроизводительными чипами, не будут развиваться определенные ветки искусственного интеллекта, которые интересны и обычным пользователям. Мы можем в некоторой степени стать более зависимыми от США в области ИИ», - объяснил он.

По его словам, вывести из строя американские видеокарты можно при желании уже сейчас, без отслеживания их точного местоположения.

«Думаю, что речь только про те чипы, которые будут использоваться в будущем. Сейчас оборудование трекинга нет в чипах. Но у них есть возможность программным способом выводить из строя то оборудование, которое сейчас используется, не отслеживая местоположение. Если отследить просто, что ПО отправилось на территорию РФ, то можно определенные видеокарты уничтожить. Отдельной строчкой в контрактах США пропишут, что санкции не будут распространяться на дружественные страны. Есть маленькие компании, которые разрабатывают отдельные ядра внутри чипов, но готовых аналогов Nvidia, AMD и Intel пока нет», - добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделил корпорации Intel $3,5 млрд в рамках программы Secure Enclave для производства военных чипов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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