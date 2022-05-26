Google предупредила об отключении в России некоторых серверов
Корпорация Google сообщила нескольким провайдерам России, что расторгает договоры на обслуживание серверов Global Cache, использующихся для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube, сообщает РБК.
Об этом также сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. Серверы будут отключены из-за «изменения правовой политики». В ближайшее время оборудование будет выведено из эксплуатации.
Как сообщалось ранее, видеосервис Youtube заявил, что не собирается уходить из России из-за важности информации по конфликту на Украине.
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