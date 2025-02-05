Google отказался от обязательства не использовать ИИ для разработки оружия

Корпорация Google обновила собственные принципы применения искусственного интеллекта (ИИ), удалив оттуда пункт, который не позволял применять ИИ при разработках оружия, сообщил CNBC.

Ранее принципы ИИ компании включали абзац под названием «Приложения ИИ, которые мы не будем развивать», среди которых значились «технологии, способные нанести вред», включая оружие.

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Уточняется, что эти изменения связаны с амбициями корпорации предлагать свои технологии и сервисы большему числу пользователей и клиентов, в том числе правительствам.

Также в Google отметили, что компания углубила понимание потенциала и рисков ИИ и считает, что «демократии должны лидировать в разработке ИИ», так как эта технология поддерживает национальную безопасность.

Ранее Китай инициировал антимонопольное расследование в отношении Google, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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