Google отказался от обязательства не использовать ИИ для разработки оружия

Уточняется, что эти изменения связаны с амбициями корпорации предлагать свои технологии и сервисы большему числу пользователей и клиентов, в том числе правительствам.

Также в Google отметили, что компания углубила понимание потенциала и рисков ИИ и считает, что «демократии должны лидировать в разработке ИИ», так как эта технология поддерживает национальную безопасность.

Ранее Китай инициировал антимонопольное расследование в отношении Google, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

