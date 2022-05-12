Американцы сообщают о сбоях в TikTok
12 мая 202223:51
Пользователи из США столкнулись со сбоем в работе соцсети TikTok. Об этом сообщает сервис Downdetector, передает ТАСС.
По данным сервиса, более половины сообщивших о сбоях пользователей отмечают неполадки при подключении к серверу, остальные пожаловались на работу приложения.
Ранее, 19 апреля, Apple удалил TikTok из российского App Store.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru