Американцы сообщают о сбоях в TikTok

Пользователи из США столкнулись со сбоем в работе соцсети TikTok. Об этом сообщает сервис Downdetector, передает ТАСС.

TikTok опроверг возможность размещения контента россиянами

По данным сервиса, более половины сообщивших о сбоях пользователей отмечают неполадки при подключении к серверу, остальные пожаловались на работу приложения.

Ранее, 19 апреля, Apple удалил TikTok из российского App Store.

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Фото: TikTok
ТЕГИ:СШАСоцсеть
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