Глава РФПИ объяснил, что значит буква «V» в названии вакцины «Спутник V»
Буква «V» в названии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» означает победу над коронавирусом, передает RT слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
Ранее в четверг директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 700 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» лежат на складе в ожидании разрешительных документов от Росздравнадзора. По словам Гинцбурга, в гражданский оборот для массовой вакцинации россиян уже выпущено «650-770 тысяч доз».
Задачу организовать вакцинацию по всей стране поставил президент России Владимир Путин.
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