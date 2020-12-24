Глава РФПИ объяснил, что значит буква «V» в названии вакцины «Спутник V»

Буква «V» в названии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» означает победу над коронавирусом, передает RT слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Ранее в четверг директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 700 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» лежат на складе в ожидании разрешительных документов от Росздравнадзора. По словам Гинцбурга, в гражданский оборот для массовой вакцинации россиян уже выпущено «650-770 тысяч доз».

Задачу организовать вакцинацию по всей стране поставил президент России Владимир Путин.

