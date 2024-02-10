Глава РАН рассказал о новых материалах для уникальных российских бронежилетов
Российские ученые во время специальной военной операции быстро разработали новые материалы, позволившие создать уникальные по своим защитным свойствам бронежилеты. Об этом рассказал глава Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новости.
Как отметил руководитель РАН, вопрос по бронежилетам нужно было решить «очень быстро». Красников указал, что к этим элементам защиты предъявляют высокие требования: бронежилеты должны достигать уникальных показателей по защите от пуль и осколков при минимальном весе.
«Используя последние достижения в области науки о материалах, они [ученые] сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех», — подчеркнул глава РАН.
Ранее специалисты компании «Нейроботикс» разработали беспилотники, которыми можно управлять силой мысли. Эксперты связали дрон с нейроинтерфейсом, что позволяет пилотам управлять устройством с помощью мозговых импульсов.
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