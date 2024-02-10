Глава РАН рассказал о новых материалах для уникальных российских бронежилетов

Как отметил руководитель РАН, вопрос по бронежилетам нужно было решить «очень быстро». Красников указал, что к этим элементам защиты предъявляют высокие требования: бронежилеты должны достигать уникальных показателей по защите от пуль и осколков при минимальном весе.

«Используя последние достижения в области науки о материалах, они [ученые] сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех», — подчеркнул глава РАН.

Ранее специалисты компании «Нейроботикс» разработали беспилотники, которыми можно управлять силой мысли. Эксперты связали дрон с нейроинтерфейсом, что позволяет пилотам управлять устройством с помощью мозговых импульсов.

