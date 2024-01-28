Глава Минприроды пообещал еще 10 тысяч лет теплого климата
28 января 202416:59
Теплый климат на Земле продержится еще примерно 10 тысяч лет, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Его цитирует ТАСС.
Глава ведомства уточнил, что Земля находится в середине межледникового периода.
«Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили», - сказал Козлов.
По данным европейской службы мониторинга Copernicus, октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура была на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru