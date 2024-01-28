Глава Минприроды пообещал еще 10 тысяч лет теплого климата

Глава ведомства уточнил, что Земля находится в середине межледникового периода.

«Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили», - сказал Козлов.

По данным европейской службы мониторинга Copernicus, октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура была на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».

