Глава Минприроды пообещал еще 10 тысяч лет теплого климата

Теплый климат на Земле продержится еще примерно 10 тысяч лет, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Его цитирует ТАСС.

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Глава ведомства уточнил, что Земля находится в середине межледникового периода.

«Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили», - сказал Козлов.

По данным европейской службы мониторинга Copernicus, октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура была на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:МинприродыПогодаКлимат

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