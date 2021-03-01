Глава ФМБА рассказала о вакцине от COVID-19 с сохранением иммунитета до 17 лет
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России получена первая рецептура антиковидного препарата нового поколения, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она рассказала, что новая технологическая платформа позволит создать вакцину от коронавируса, которая вызывает развитие не гуморального иммунитета, а «клеточного иммунитета, преимуществом которого является длительность».
«Если антительный иммунитет как правило держится месяцами, то клеточный иммунитет - годами, и в экспериментальных определённых работах доказано сохранение этого иммунитета до 13-17 лет», - отметила Скворцова.
По словам главы ФМБА, уже получен кандидатный препарат и в настоящее время идёт подготовка к клиническим исследованиям. Скворцова добавила, что протокол испытания разрешает объединить первую и вторую фазы, и на исследования, которые планируют начать в июле, потребуется несколько месяцев.
Ранее Скворцова рассказала Путину о клинических испытаниях уникального препарата от коронавируса «Мир-19», который высокоэффективно поражает вирус и предотвращает, в том числе, пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы, сообщает «Свободная пресса». По её словам, первую фазу планируют закончить к середине марта.
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