Глава ФМБА рассказала о вакцине от COVID-19 с сохранением иммунитета до 17 лет

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России получена первая рецептура антиковидного препарата нового поколения, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она рассказала, что новая технологическая платформа позволит создать вакцину от коронавируса, которая вызывает развитие не гуморального иммунитета, а «клеточного иммунитета, преимуществом которого является длительность».

«Если антительный иммунитет как правило держится месяцами, то клеточный иммунитет - годами, и в экспериментальных определённых работах доказано сохранение этого иммунитета до 13-17 лет», - отметила Скворцова.

По словам главы ФМБА, уже получен кандидатный препарат и в настоящее время идёт подготовка к клиническим исследованиям. Скворцова добавила, что протокол испытания разрешает объединить первую и вторую фазы, и на исследования, которые планируют начать в июле, потребуется несколько месяцев.

Ранее Скворцова рассказала Путину о клинических испытаниях уникального препарата от коронавируса «Мир-19», который высокоэффективно поражает вирус и предотвращает, в том числе, пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы, сообщает «Свободная пресса». По её словам, первую фазу планируют закончить к середине марта.