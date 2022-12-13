Минфин снизил расходы на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей

Ранее предполагалось, что Минфин выделит 1,37 млрд рублей. Средства распределят между рядом регионов, а именно Севастополем, Крымом, Краснодарским краем, Московской, Нижегородской, Ленинградской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Ростовской и Сахалинской областями.

Ранее стало известно, что липецкий завод «Моторинвест», который начал работу в конце сентября, уже выпустил несколько сотен электромобилей Evolute. В пресс-службе правительства Липецкой области заверили, что темпы производства будут расти и впредь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

