Минфин снизил расходы на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей
Министерство финансов России направит в текущем году регионам 923 млн рублей для расширения зарядной инфраструктуры для электромобилей, что значительно ниже запланированных трат. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее предполагалось, что Минфин выделит 1,37 млрд рублей. Средства распределят между рядом регионов, а именно Севастополем, Крымом, Краснодарским краем, Московской, Нижегородской, Ленинградской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Ростовской и Сахалинской областями.
Ранее стало известно, что липецкий завод «Моторинвест», который начал работу в конце сентября, уже выпустил несколько сотен электромобилей Evolute. В пресс-службе правительства Липецкой области заверили, что темпы производства будут расти и впредь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru