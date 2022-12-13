Минфин снизил расходы на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей

Министерство финансов России направит в текущем году регионам 923 млн рублей для расширения зарядной инфраструктуры для электромобилей, что значительно ниже запланированных трат. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Ранее предполагалось, что Минфин выделит 1,37 млрд рублей. Средства распределят между рядом регионов, а именно Севастополем, Крымом, Краснодарским краем, Московской, Нижегородской, Ленинградской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Ростовской и Сахалинской областями.

Ранее стало известно, что липецкий завод «Моторинвест», который начал работу в конце сентября, уже выпустил несколько сотен электромобилей Evolute. В пресс-службе правительства Липецкой области заверили, что темпы производства будут расти и впредь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:МинфинЭлектромобили
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