Гинцбург заявил о невозможности влияния «Спутника V» на геном человека

«Не может, ответ однозначный. На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК», — заявил ученый.

По словам Гинцбурга, не размножающиеся в организме препараты не способны интегрироваться и взаимодействовать с ДНК. В связи с этим вакцина «Спутник V» никак не может влиять на наследственность или какие-либо процессы, связанные с изменением наследственного материала человека, отмечает RT.

