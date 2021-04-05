Гинцбург заявил о невозможности влияния «Спутника V» на геном человека
Российская вакцина «Спутник V» не влияет на геном человека и генетическую наследственность. Об этом рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
«Не может, ответ однозначный. На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК», — заявил ученый.
По словам Гинцбурга, не размножающиеся в организме препараты не способны интегрироваться и взаимодействовать с ДНК. В связи с этим вакцина «Спутник V» никак не может влиять на наследственность или какие-либо процессы, связанные с изменением наследственного материала человека, отмечает RT.
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