Гинцбург: Центр Гамалеи готов создать вакцину от натуральной оспы за 3-7 месяцев

Центр имени Гамалеи при необходимости может создать вакцину против натуральной оспы за несколько месяцев. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

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«Нам 10 лет не понадобится, надеюсь, если мы получим такое задание, то мы его сможем выполнить в течение 3–7 месяцев», – цитирует ученого ТАСС.

Гинцбург подчеркнул, что необходимый препарат можно создать с помощью аденовирусных векторов, отмечает РЕН ТВ.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко не фоне распространения в мире оспы обезьян заявил, что в настоящее время нет необходимости в проведении массовой вакцинации россиян, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеВакцинаАлександр Гинцбург
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