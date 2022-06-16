Гинцбург: Центр Гамалеи готов создать вакцину от натуральной оспы за 3-7 месяцев

«Нам 10 лет не понадобится, надеюсь, если мы получим такое задание, то мы его сможем выполнить в течение 3–7 месяцев», – цитирует ученого ТАСС.

Гинцбург подчеркнул, что необходимый препарат можно создать с помощью аденовирусных векторов, отмечает РЕН ТВ.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко не фоне распространения в мире оспы обезьян заявил, что в настоящее время нет необходимости в проведении массовой вакцинации россиян, пишет РИА ФАН.

