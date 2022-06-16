Гинцбург: Центр Гамалеи готов создать вакцину от натуральной оспы за 3-7 месяцев
Центр имени Гамалеи при необходимости может создать вакцину против натуральной оспы за несколько месяцев. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.
«Нам 10 лет не понадобится, надеюсь, если мы получим такое задание, то мы его сможем выполнить в течение 3–7 месяцев», – цитирует ученого ТАСС.
Гинцбург подчеркнул, что необходимый препарат можно создать с помощью аденовирусных векторов, отмечает РЕН ТВ.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко не фоне распространения в мире оспы обезьян заявил, что в настоящее время нет необходимости в проведении массовой вакцинации россиян, пишет РИА ФАН.
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