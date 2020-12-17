Французские учёные определили места с высоким риском заражения COVID-19
Риск заражения коронавирусом в барах, ресторанах и спортзалах выше, чем в транспорте и магазинах. Об этом сообщается в исследовании учёных парижского Института Пастера.
Исследователи отмечают, что посещение ресторанов и баров связано с дополнительным риском инфицирования COVID-19. При этом во время посещения магазинов этого риска не наблюдается.
Кроме того, по данным французских учёных, вероятность заражения коронавирусом увеличивается при совместном проживании с большим количеством людей, особенно — с детьми школьного возраста.
Также в Институте Пастера обнаружили повышенный риск заражения вирусом при посещении спортивных залов. В общественном транспорте, напротив, не нашли дополнительных рисков инфицирования.
Работая над исследованием, французские учёные за два месяца опросили 25,6 тысяч человек и побеседовали с 3,4 тысячами пациентов с коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru