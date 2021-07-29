Новая форма материи открыта с помощью Большого адронного коллайдера

«Частица сильно выделяется среди собратьев и представляет собой новую форму материи. Это единственный известный науке дважды очарованный тетракварк, то есть, содержащий сразу два очарованных кварка, но не имеющий в своем составе очарованных антикварков», - раскрывает суть открытия новосибирский Институт ядерной физики имени Будкера.

В сообщении также говорится, что этот тетракварк – «рекордсмен-долгожитель», поскольку время его жизни «примерно в 10-500 раз больше частиц с похожей массой».

«Частица обладает уникальными свойствами и фактически представляет собой новую форму материи», – подчеркнул участник коллаборации, академик РАН Александр Бондарь.

Большой адронный коллайдер (БАК) был запущен 10 сентября 2008 года. Ускоритель частиц представляет собой кольцевой тоннель, длина которого составляет около 27 километров. Он проходит по территории Франции и Швейцарии. В проекте принимают участие тысячи ученых со всего мира, в том числе и из России.

