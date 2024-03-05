Фильм о вселенной покажут и обсудят в павильоне «Атом» на ВДНХ
Дебютный показ научно-популярного фильма «Ближе к звездам» пройдёт в павильоне «Атом» на ВДНХ в Москве в субботу, 9 марта. В рамках сеанса будет проведена дискуссия с учеными и экспертами в области астрофизики и астрономии.
Бесплатный показ начнётся в шесть часов вечера, сообщили организаторы Фестиваля актуального научного кино ФАНК. Фильм «Ближе к звездам» создал режиссёр из Франции Лоран Гарсия. Работа посвящена теме происхождения Вселенной. Анализируется также роль астрономии в изучении прошлого и формировании научного представления о будущем.
Среди участников дискуссии после кинопоказа заявлены, в частности, руководитель Центра академического развития студентов НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Кожанов, старший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Сергей Пилипенко.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в феврале Международный астрономический союз назвал астероид в честь российского астронома Сергея Язева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru