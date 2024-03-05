Фильм о вселенной покажут и обсудят в павильоне «Атом» на ВДНХ

Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

Медорганизации из 9-ти регионов решили подключиться к московской платформе с сервисами ИИ

Платформа Лианозово стала 50-м городским вокзалом на Московских центральных диаметрах

В кабмине заявили об увеличении числа жителей Подмосковья на миллион за пять лет

8 и 9 марта парковки в Москве будут бесплатными