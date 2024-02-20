Ученые из Австралии обнаружили самую быстрорастущую черную дыру

По данным учёных, объект каждый день поглощает массу, эквивалентную Солнцу, а собственная масса обнаруженной чёрной дыры больше массы Солнца примерно в 17 млрд раз.

Ведущий автор исследования, доцент Австралийского национального университета Кристиан Вольф также отметил, что невероятная скорость, с которой растёт объект, говорит об огромном выделении света и тепла.

«Это самый яркий объект во Вселенной, известный науке. Он в 500 трлн раз ярче нашего Солнца», - уточнил он.

Профессор Мельбурнского университета Рэйчел Вебстер добавила, что свету от обнаруженной чёрной дыры понадобилось более 12 млрд лет, чтобы достичь Земли.

Ранее астрономы объявили об обнаружении самой древней чёрной дыры из всех до сих пор известных, которая, согласно расчётам, образовалась спустя 470 млн лет после Большого взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».