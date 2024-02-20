Ученые из Австралии обнаружили самую быстрорастущую черную дыру
Самую быстрорастущую чёрную дыру за всю историю наблюдений обнаружили исследователи Австралийского национального университета, сообщает РИА Новости.
По данным учёных, объект каждый день поглощает массу, эквивалентную Солнцу, а собственная масса обнаруженной чёрной дыры больше массы Солнца примерно в 17 млрд раз.
Ведущий автор исследования, доцент Австралийского национального университета Кристиан Вольф также отметил, что невероятная скорость, с которой растёт объект, говорит об огромном выделении света и тепла.
«Это самый яркий объект во Вселенной, известный науке. Он в 500 трлн раз ярче нашего Солнца», - уточнил он.
Профессор Мельбурнского университета Рэйчел Вебстер добавила, что свету от обнаруженной чёрной дыры понадобилось более 12 млрд лет, чтобы достичь Земли.
Ранее астрономы объявили об обнаружении самой древней чёрной дыры из всех до сих пор известных, которая, согласно расчётам, образовалась спустя 470 млн лет после Большого взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Аэропорт Киева может возобновить работу в марте
- Президент Казахстана Токаев приедет в Россию с рабочим визитом
- Даниил Медведев примет участие в турнире ATP-500 в Дубае
- СМИ: ЕК может установить оборудование для защиты штаб-квартиры от БПЛА
- Костюшкин заявил, что Киркоров украл у него сценический образ
- Соцсеть Х восстановила аккаунт жены Навального
- Ученые из Австралии обнаружили самую быстрорастущую черную дыру
- В Эстонии нашли «российский след» в повреждении автомобиля главы МВД республики
- СМИ: ЦАХАЛ конфисковал 250 млн долларов из банка в секторе Газа
- В отношении воспитателей детского приюта в Мурманской области завели дело о насилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru