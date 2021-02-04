«Эталонный» штамм коронавируса создали и утвердили в РФ

Стандартный образец штамма коронавирусной инфекции создан и утверждён в РФ. Благодаря этой разработке будет возможно отрегулировать все тест-системы для выявления возбудителя вируса, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Образец инактивированного штамма SARS-CoV-2 создали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Разработка успешно прошла испытания и была утверждена Росстандартом.

Создание стандартного образца коронавируса упростит процесс поиска лекарств от инфекции и позволит точнее определять их эффективность, отмечает RT.

Кроме того, «эталон» штамма обеспечит качество и постоянство результатов тестов на коронавирус, проводимых с помощью российских тест-систем для выявления заболевания.

