«Эталонный» штамм коронавируса создали и утвердили в РФ
Стандартный образец штамма коронавирусной инфекции создан и утверждён в РФ. Благодаря этой разработке будет возможно отрегулировать все тест-системы для выявления возбудителя вируса, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
Образец инактивированного штамма SARS-CoV-2 создали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Разработка успешно прошла испытания и была утверждена Росстандартом.
Создание стандартного образца коронавируса упростит процесс поиска лекарств от инфекции и позволит точнее определять их эффективность, отмечает RT.
Кроме того, «эталон» штамма обеспечит качество и постоянство результатов тестов на коронавирус, проводимых с помощью российских тест-систем для выявления заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- Познер: Приговор Навальному неоправданно жёсткий
- «Эталонный» штамм коронавируса создали и утвердили в РФ
- Конституционный суд РФ отказался от практики «друзей суда»
- Мясников спрогнозировал новую волну COVID-19
- В Крыму назвали «банальным шантажом» санкции Украины за полеты на полуостров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru