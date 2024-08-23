На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» отключена на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в Telegram-канале АЭС.

Отмечается, что отключение произошло из-за действия автоматики.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — указано в сообщении станции.

На АЭС напомнили, что все блоки объекта находятся в состоянии «холодный останов», оборудование обслуживают согласно регламентам при контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории остается без изменений, он соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и естественным фоновым природным значениям.

Ранее на ЗАЭС градирня атомной станции выгорела в результате атаки беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.

