На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» отключена на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в Telegram-канале АЭС.
Отмечается, что отключение произошло из-за действия автоматики.
«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — указано в сообщении станции.
На АЭС напомнили, что все блоки объекта находятся в состоянии «холодный останов», оборудование обслуживают согласно регламентам при контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории остается без изменений, он соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и естественным фоновым природным значениям.
Ранее на ЗАЭС градирня атомной станции выгорела в результате атаки беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.
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