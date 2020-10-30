Экспортная экспансия холдинга Ростеха вышла на новый уровень

Ростех принимает активное участие в программе борьбы с распространением коронавируса. Совместно с РСДС Холдинг «Швабе» государственной корпорации, в частности, завозит в Россию бесконтактные термометры для сдерживания распространения COVID-19.



Производство устройств было запущено по техническому заданию холдинга в рамках мартовского распоряжения правительства РФ. Поставку и всю логистику организует Российско-Сингапурский Деловой Совет (РСДС). На территории России за отгрузку данной продукции отвечает компания «Швабе – Москва».

«Швабе» и РСДС сотрудничают уже третий год. Они совместно реализуют на экспорт медицинское оборудование через цифровую платформу RSTrade, где на сегодня представлено около 600 наименований продукции этого оптико-электронного холдинга Ростеха.



Платформа создана для продвижения промышленных товаров отечественного производства в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Австралии. Еще одна цель проекта – повысить эффективность и улучшить качество сервиса по импорту из азиатских стран в Россию и страны ЕАЭС.



Об особенностях экспорта российского медицинского оборудования через онлайн-платформу с базой в Сингапуре шла речь на конференции «ФармМедОбращение 2020» в Москве. Представители «Швабе» и РСДС назвали 5 ключевых факторов. Это – сертификаты CE, ISO, FSC; многолетний опыт поставок оборудования более чем в 80 стран; развитая мировая сеть дистрибуции; налаженная система обучения по техническому сервисному обслуживанию; спецусловия постпродажной гарантии, а также поддержки эксклюзивным дистрибьюторам.



Заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин обозначил основные преимущества перечисленных факторов. «Прежде всего, холдинг как экспортер получает возможность участвовать в зарубежных тендерах и местных госпроектах по оснащению медучреждений. Также заметно снижаются затраты на продвижение, регистрацию и поиск клиентов на зарубежных рынках. Для российского поставщика становятся доступны такие ресурсы, как контрактация и планирование объемов продаж за рубежом на период действия эксклюзивного договора, и естественным путем формируется пул позитивных отзывов от крупнейших медучреждений Европы, СНГ, Ближнего Востока», - отметил спикер.



В свою очередь исполнительный директор РСДС Сергей Пронин раскрыл подробнее, какие возможности предоставляет российским предприятиям цифровая платформа и физический сингапурский центр: «Прямое взаимодействие с зарубежными партнерами через внешний проектный офис открывает российским производителям доступ к новым технологиям и знаниям, позволяет организовывать инжиниринговую и производственную кооперацию для создания высококонкурентного продукта. Современные технологии виртуализации и представления товара, реализованные в сингапурском центре зарубежного продвижения РСДС позволяют донести до пользователя мельчайшие особенности и преимущества продвигаемого на региональном рынке товара».

Подробное описание и характеристики оборудования, поставляемого Холдингом «Швабе», в том числе в рамках пандемии, доступны на сайте открытого онлайн-каталога гражданской продукции предприятий радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех katalog-rek.ru, в государственной информационной системе промышленности (ГИСП) Минпромторга России и на платформе RStrade, созданной в рамках структуры Торгового дома «РСДС».

