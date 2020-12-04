Путин призвал обеспечить сохранность персональных данных россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности исключения любых рисков утечки персональных данных россиян.

«Необходимо исключить, конечно, любые риски утечки персональной информации, персональных данных и обеспечить полное соблюдение прав граждан», — сказал он в ходе международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

ЦБ и Visa выявили утечку данных 55 тысяч банковских карт

Ранее российский лидер сообщил, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Путин также анонсировал цифровую трансформацию страны в ближайшее десятилетие. По его словам. На эти цели будут выделены миллиарды рублей.

Между тем США и Россия стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году. Аналитики InfoWatch отметили, что в минувшем году в РФ было зафиксировано 395 случаев утечки информации из госкомпаний.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектВладимир Путин
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