Путин призвал обеспечить сохранность персональных данных россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности исключения любых рисков утечки персональных данных россиян.
«Необходимо исключить, конечно, любые риски утечки персональной информации, персональных данных и обеспечить полное соблюдение прав граждан», — сказал он в ходе международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Ранее российский лидер сообщил, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Путин также анонсировал цифровую трансформацию страны в ближайшее десятилетие. По его словам. На эти цели будут выделены миллиарды рублей.
Между тем США и Россия стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году. Аналитики InfoWatch отметили, что в минувшем году в РФ было зафиксировано 395 случаев утечки информации из госкомпаний.
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