Путин призвал обеспечить сохранность персональных данных россиян

Ранее российский лидер сообщил, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Путин также анонсировал цифровую трансформацию страны в ближайшее десятилетие. По его словам. На эти цели будут выделены миллиарды рублей.

Между тем США и Россия стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году. Аналитики InfoWatch отметили, что в минувшем году в РФ было зафиксировано 395 случаев утечки информации из госкомпаний.

