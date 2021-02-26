Эксперт: Сроки работы смартфона зависят от пользователя

Сроки использования смартфона зависят от тех функций, которые востребованы у пользователя. Чаще всего меняют гаджеты фотографы и геймеры, считает главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев.

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По словам Николаева, сроки службы смартфонов сейчас выросли. Редактор обратил внимание на то, что модели 3-4-годичной давности "ещё вполне котируются", поскольку справляются с большинством задач "среднестатистического потребителя".

По мнению специалиста, геймер, пользующийся мобильными играми, вынужден будет обновлять телефон чаще, чем тот, кто использует лишь интернет и социальные сети. Кроме того, меняют устройства те, кому необходимо максимальное качество фотографий, так как ведущие бренды улучшают свои технологии каждый год.

Николаев добавил, что чаще всего у телефонов выходит из строя аккумулятор, так как его средний срок службы составляет полтора-два года. Эксперт в эфире "Радио 1" при этом отметил, что эту деталь можно заменить. Редактор в заключение напомнил, что флагманский смартфон может прослужить два-три года, не теряя своих качеств.

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ФОТО: РИА Новости//Николай Хижняк
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