Эксперт рассказал, сколько стоит создать мобильное приложение

Кузьмин отметил, что новички-фрилансеры сделают работу явно дешевле, чем команда профессионалов. Самым бюджетным вариантом для небольшого бизнеса станут готовые приложения по подписке – это стоит около 5 тысяч рублей в месяц.

У масштабных организаций более востребовано создание приложений с нуля, разработка включает в себя много этапов, и цена может достигать 20-30 миллионов. Особенно влияет на цену количество отдельных страниц в приложении.

Ранее 18 июля в Москве состоялась открытая конференция BI-meetup: leto #1 в формате пикника для разработчиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



