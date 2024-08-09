Эксперт рассказал, сколько стоит создать мобильное приложение
Стоимость создания мобильного приложения зависит от уровня профессионализма команды, региона и количества отдельных страниц в приложении, цена варьируется от 5 тысяч до 30 млн рублей. Об этом рассказал технический директор digital-компании Articul, его слова приводит «Газета.Ru».
Кузьмин отметил, что новички-фрилансеры сделают работу явно дешевле, чем команда профессионалов. Самым бюджетным вариантом для небольшого бизнеса станут готовые приложения по подписке – это стоит около 5 тысяч рублей в месяц.
У масштабных организаций более востребовано создание приложений с нуля, разработка включает в себя много этапов, и цена может достигать 20-30 миллионов. Особенно влияет на цену количество отдельных страниц в приложении.
Ранее 18 июля в Москве состоялась открытая конференция BI-meetup: leto #1 в формате пикника для разработчиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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