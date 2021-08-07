Эксперт рассказал о разработке новых версий российских вакцин от COVID-19

Несмотря на эффективность уже существующих вакцин от коронавируса, в России ведется разработка их обновленных версий. Об этом рассказал эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов в интервью радио Sputnik.

Как отметил специалист, производители добавляют новые элементы, изменяющие препараты, чтобы вакцина работала против будущих вирусов.

«Конечно, на 100 процентов угадать, какими будут эти вирусы, невозможно, но существуют определенные правила, по которым происходят мутации», — подчеркнул Дурманов.

Эксперт сравнил создание вакцины с конструктором LEGO, так как препарат собирают из определенных, заранее подготовленных элементов.

