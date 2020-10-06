Эксперт раскритиковал законопроект Минсвязи о шифровании сайтов

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработали поправки к закону «Об информации», согласно которым на территории страны должны быть запрещены современные протоколы шифрования сайтов, так как они препятствуют блокировке ресурсов.

Этот документ действительно создают угрозу рунету, заявил генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян.

«Я бы говорил о технической и юридической безграмотности составителя законопроекта. Потому что если он станет законом, это действительно приведёт Россию к отключению от мирового Интернета. Законопроект написан так, что под запрет подпадает львиная доля современных протоколов шифрования, а нужно понимать, что с каждым годом их используют всё больше и больше, а ресурсы интернета – это и интернет-коммерция, и онлайн-банкинг, и всё прочее», – сказал Казарян в эфире «Радио 1».

Он пояснил, что протоколы шифрования используют для того, чтобы защитить от злоумышленников данные пользователей, и «остановить этот процесс нельзя». Он добавил, что если поправки будут приняты, то, скорее всего, в России просто появится ещё один закон, который не работает.

Карен Казарян отметил, что в мире задача по борьбе с незаконным контентом решается принципиально иначе: там взаимодействуют с платформами, обучают людей, которые ищут и находят контент, и законными способами пытаются его удалить. Возможно, этот опыт следует перенять и России.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев отметил необходимость поисков компромиссного решения в условиях новых технических вызовов.

«Все преимущества новых протоколов шифрования запросов DNS для пользователей очевидны, но надо понимать, что их широкое распространение позволит также обходить все существующие системы фильтрации и блокировок запрещенных сайтов, в том числе сайтов, которые содержат противоправный контент (экстремистский контент, контент, нарушающий авторские права, контент, содержащий детскую порнографию). Полагаю, что общественное обсуждение позволит нам собрать весь спектр мнений и найти оптимальное решение. По итогам общественного обсуждения законопроекта соберем рабочую группу и обсудим перспективы внесения законопроекта», – заявил министр.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что принятие такого закона равносильно отключению России от глобальной сети.

