Эксперт посоветовал россиянам скопировать данные из облаков Google и iCloud

По словам эксперта, без продления подписки в iCloud с облаком пользователя «может произойти что-то нехорошее, так как неизвестно, как Apple отреагирует на это». Зыков считает, что пока непонятно, предусмотрит ли корпорация возможность сохранения данных пользователей, отмечает РЕН ТВ.

«Лучше всего защитить свои данные. А еще лучше скачать их из облачных хранилищ Google и Apple iCloud. Ведь как долго могут продлиться эти проблемы, связанные с отсутствием возможности оплатить сервисы, – достаточно большой вопрос», – посоветовал специалист.

Зыков порекомендовал россиянам пользоваться отечественными сервисами «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru», пишет «Свободная пресса».

