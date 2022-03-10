Эксперт посоветовал россиянам скопировать данные из облаков Google и iCloud
Данные, которые россияне хранят в сервисах Google и iCloud, лучше скачать из облачных хранилищ в связи с возможными проблемами с оплатой. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
По словам эксперта, без продления подписки в iCloud с облаком пользователя «может произойти что-то нехорошее, так как неизвестно, как Apple отреагирует на это». Зыков считает, что пока непонятно, предусмотрит ли корпорация возможность сохранения данных пользователей, отмечает РЕН ТВ.
«Лучше всего защитить свои данные. А еще лучше скачать их из облачных хранилищ Google и Apple iCloud. Ведь как долго могут продлиться эти проблемы, связанные с отсутствием возможности оплатить сервисы, – достаточно большой вопрос», – посоветовал специалист.
Зыков порекомендовал россиянам пользоваться отечественными сервисами «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru», пишет «Свободная пресса».
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