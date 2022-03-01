Аналитик рекомендовал скачать данные с сервисов Google на случай блокировки

«В Google есть сервис резервного копирования почты и всего в аккаунте. Нужно зайти в свою учетную запись, перейти в "Управление аккаунтом Google", затем зайти в раздел "Данные и конфиденциальность", где можно скачать данные или сделать резервную копию, выбрав все, что нужно», — указал эксперт в беседе с РИА Новости.

Пермяков добавил, что ссылка на архив — многотомный zip-файл — придет на почту, отмечает РЕН ТВ. Пользователи, которым нужны данные с Google Диска, могут не делать резервную копию, а скопировать их на локальные диски, пишет Газета.ру.

