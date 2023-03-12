Эксперт напомнил о полезных функциях Telegram

Владельцы аккаунтов могут скрыть свое фото для всех или отдельных пользователей, свой контакт и время нахождения в мессенджере.

Еще одной удобной функцией является возможность вести секретный чат с пользователем, в котором будет невозможно делать скриншоты и пересылать сообщения. Также можно настроить время их автоматического удаления.

По словам эксперта, в чатах есть функция отключения прочтения предварительного текста сообщений в уведомлениях. В этом случае невозможно будет прочесть их на экране блокировки.

Ранее, 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Некоторым российским организациям запретили пользоваться зарубежными мессенджерами. В частности, к таким может относиться WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремисткой), Telegram, Viber и другие.



