Джулианна Мур и Том Йорк подписали открытое письмо к разработчикам ИИ

Представители творческой индустрии подписали обращение к разработчикам искусственного интеллекта, в котором предупредили тех об опасности нелицензионного использования произведений искусства. Письмо собрало 10500 подписей профессионалов из мира телевидения, театра, музыки, кино и литературы. В частности, среди подписантов — вокалист The Smile и Radiohead Том Йорк, актриса Джулианна Мур и Бьорн Ульвеус из Abba, сообщает The Guardian.

TikTok заменит сотни сотрудников искусственным интеллектом

По словам авторов обращения, пиратское использования произведений искусства для обучения генеративного искусственного интеллекта угрожает существованию авторов.

Организатором обращения выступил экс-глава отдела аудио в технологической компании Stability Al, британский композитор Эд Ньютон-Рекс.

«Есть три ключевых ресурса, которые нужны компаниям, занимающимся генеративным искусственным интеллектом, для создания моделей искусственного интеллекта: люди, вычисления и данные. На первые два они тратят огромные суммы — иногда по миллиону долларов на инженера и до миллиарда долларов на модель», — отметил он, подчеркнув, что третью составляющую компании стремятся получить бесплатно. При этом обезличенные «обучающие данные» на поверку являются произведениями искусства — музыки, живописи, литературы и так далее.

Ранее актер Николас Кейдж заявил, что молодым артистам не следует поддаваться давлению работодателей, которые предлагают использовать искусственный интеллект для «улучшения» актёрской игры.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Instagram/thomyorke
ТЕГИ:КультураИскусствоИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры