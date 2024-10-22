Джулианна Мур и Том Йорк подписали открытое письмо к разработчикам ИИ
Представители творческой индустрии подписали обращение к разработчикам искусственного интеллекта, в котором предупредили тех об опасности нелицензионного использования произведений искусства. Письмо собрало 10500 подписей профессионалов из мира телевидения, театра, музыки, кино и литературы. В частности, среди подписантов — вокалист The Smile и Radiohead Том Йорк, актриса Джулианна Мур и Бьорн Ульвеус из Abba, сообщает The Guardian.
По словам авторов обращения, пиратское использования произведений искусства для обучения генеративного искусственного интеллекта угрожает существованию авторов.
Организатором обращения выступил экс-глава отдела аудио в технологической компании Stability Al, британский композитор Эд Ньютон-Рекс.
«Есть три ключевых ресурса, которые нужны компаниям, занимающимся генеративным искусственным интеллектом, для создания моделей искусственного интеллекта: люди, вычисления и данные. На первые два они тратят огромные суммы — иногда по миллиону долларов на инженера и до миллиарда долларов на модель», — отметил он, подчеркнув, что третью составляющую компании стремятся получить бесплатно. При этом обезличенные «обучающие данные» на поверку являются произведениями искусства — музыки, живописи, литературы и так далее.
Ранее актер Николас Кейдж заявил, что молодым артистам не следует поддаваться давлению работодателей, которые предлагают использовать искусственный интеллект для «улучшения» актёрской игры.
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