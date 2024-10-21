Николас Кейдж призвал актеров бороться с искусственным интеллектом

Выступая на 25-м кинофестивале в Ньюпорт-Бич (США), он указал, что считает съёмку в кино органичным процессом, который «идёт от сердца, мыслей и воображения».

В своей речи Кейдж уточнил, что говорит о соглашении на использование технологии EBDR, с помощью которой студии «могут изменить лицо, голос, подачу реплик и язык тела» настоящего человека.

«Если к вам обратятся с предложением подписать контракт, позволяющий использовать EBDR, я хочу, чтобы вы подумали... Эта технология хочет отобрать у актёров инструмент работы. Но мы сами — инструменты... Защитите свой инструмент», — заключил артист.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

