Николас Кейдж призвал актеров бороться с искусственным интеллектом
Молодым артистам не следует поддаваться давлению работодателей, которые предлагают использовать искусственный интеллект (ИИ) для «улучшения» актёрской игры. Как пишет Deadline, об этом заявил актёр Николас Кейдж.
Выступая на 25-м кинофестивале в Ньюпорт-Бич (США), он указал, что считает съёмку в кино органичным процессом, который «идёт от сердца, мыслей и воображения».
В своей речи Кейдж уточнил, что говорит о соглашении на использование технологии EBDR, с помощью которой студии «могут изменить лицо, голос, подачу реплик и язык тела» настоящего человека.
«Если к вам обратятся с предложением подписать контракт, позволяющий использовать EBDR, я хочу, чтобы вы подумали... Эта технология хочет отобрать у актёров инструмент работы. Но мы сами — инструменты... Защитите свой инструмент», — заключил артист.
Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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