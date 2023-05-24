Двадцать российских вузов разместили разработки в московском «Банке технологий»

Российские вузы разместили свыше 60 инновационных инструментов в рамках нового направления «Банка технологий» Москвы с февраля по май 2023 года. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



По его словам, это отличная возможность для высших учебных заведений сотрудничать с передовыми промышленными предприятиями. В свою очередь организации получают возможность применять новейшие разработки для совершенствования производства.



Так, своими разработками поделились Московский государственный строительный университет, Российский биотехнологический университет, Институт общей физики имени А.М. Прохорова РАН, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева и многие другие.



Передовые разработки подойдут для различных промышленных отраслей — от пищевой до автомобилестроительной и машиностроительной. Одна из них — гибридные ультразвуковые установки, с помощью которых можно укрепить углеродистые стали. Они используются при изготовлении машин и оборудования, автомобилей, железнодорожных колес и рельсов.



К услугам предприятий предлагаются специальные химические композиции для обработки фольгированных диэлектриков, использующихся при изготовлении печатных плат для электротехники и электроники. Также представлен ремонтный клей холодного отверждения для склеивания металлов, упрощающий сборку и ремонт металлоконструкций. Кроме того, здесь доступны решения, призванные снизить шум от энергетического оборудования, штатная работа которого сопряжена с повышенным шумовым излучением, превышающим санитарные нормы.



Перед попаданием в онлайн-список каждая разработка предварительно проверяется на успешность внедрения на промышленных предприятиях.



Для включения разработки в «Банк технологий» ее создателям нужно оставить заявку на портале Городского агентства управления инвестициями.



Организации также могут разместить заявку на подбор необходимой разработки в соответствующем разделе портала. Специалисты после проработки заявки свяжутся с ее автором, уточнят информацию, дадут необходимую консультацию и на основе полученной информации предоставят несколько передовых решений.

