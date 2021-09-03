Два ледокола типа «Арктика» спустят на воду в 2022 году
Два российских ледокола типа «Арктика» планируется спустить на воду в 2022 году, заявил на Восточном экономическом форуме глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
По его словам, до конца текущего года в строй войдет еще один ледокол.
Напомним, 21 октября 2020 года головной ледокол проекта 22220 «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота, на нем был поднят государственный флаг. В торжественной церемонии приёмки принимал участие глава российского правительства Михаил Мишустин.
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