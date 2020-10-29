Для российских автобусов разработали защиту от коронавируса
Портативная система обеззараживания воздуха появится в российских автобусах, троллейбусах и трамваях в 2021 году, сообщает РИА Новости.
Компактный облучатель-рециркулятор разработали в Воронежском ГТУ в рамках образовательного интенсива «Университет 2035» НТИ. Воздух обеззараживается с помощью ультрафиолетового излучения и системы рециркуляции. Если датчики фиксируют отсутствие людей в салоне, то запускается облучение поверхностей, которое уничтожает бактерии и вирусы, в том числе коронавирус.
Портативный обеззараживатель предназначен не только для автобусов и трамваев, но и для такси, а также автомобилей каршеринга. Управляется система с приборной панели водителя. В зависимости от комплектации стоимость составит от 50 тысяч рублей, при этом изменять конструкцию салона не требуется.
В настоящее время система проходит необходимые испытания, а производство планируется запустить уже зимой.
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