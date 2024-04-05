Чернышенко: Россия занимает шестое место по доступности интернета в мире
Россия занимает шестое место в мире по доступности интернета. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в видеоприветствии IV Молодежного цифрового форума (Youth RIGF 2024), передает ТАСС.
Как отметил зампред правительства, РФ входит в число стран, имеющих собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели, в том числе GigaChat, Kandinsky, YandexGPT. Кроме того, Чернышенко подчеркнул, что за минувшие четыре года IТ-рынок в России рос в среднем более чем вдвое быстрее мирового.
«Сегодня перед Россией стоят масштабные технологические вызовы и задачи, их успешное выполнение невозможно без активной цифровизации разных сфер. Ее драйвером служите прежде всего вы, молодое поколение», — указал вице-премьер.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что РФ вошла в десятку стран-лидеров по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием ИИ, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Израиль приостановил работу 28 посольств на фоне угроз Ирана
- Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 12 человек
- Минцифры опровергло данные о всплеске отъезда ИТ-специалистов за границу
- Чернышенко: Россия занимает шестое место по доступности интернета в мире
- Жительница курского поселка Теткино пострадала при обстреле ВСУ
- Шведский певец Магнус Баклунд объявил о планах получить российское гражданство
- Российские киносети в 2023 году не смогли восстановиться до докризисных показателей
- Теннисист Медведев ответил Винер на слова о «команде бомжей» из РФ на ОИ
- В Подмосковье пять мостов подтопило паводком
- Режиссер Богомолов обиделся на артистов-эмигрантов за критику проекта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru