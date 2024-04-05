Чернышенко: Россия занимает шестое место по доступности интернета в мире

Как отметил зампред правительства, РФ входит в число стран, имеющих собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели, в том числе GigaChat, Kandinsky, YandexGPT. Кроме того, Чернышенко подчеркнул, что за минувшие четыре года IТ-рынок в России рос в среднем более чем вдвое быстрее мирового.

«Сегодня перед Россией стоят масштабные технологические вызовы и задачи, их успешное выполнение невозможно без активной цифровизации разных сфер. Ее драйвером служите прежде всего вы, молодое поколение», — указал вице-премьер.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что РФ вошла в десятку стран-лидеров по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием ИИ, напоминает RT.

