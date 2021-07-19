Чернышенко анонсировал появление сети 5G в крупных городах России
Запуск сетей 5G на российском оборудовании в городах-миллионниках страны планируется через три года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Чернышенко подчеркнул, что над этой задачей активно работает корпорация «Ростех».
Первая в России пользовательская пилотная сеть 5G была запущена в марте в Москве, напоминают «Невские новости». Нововведение доступно в самых популярных местах столицы. Кроме того, запуск 5G-сети был запланирован в Санкт-Петербурге: высокоскоростное соединение должно появиться в Северной столице летом нынешнего года.
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