Чернышенко анонсировал появление сети 5G в крупных городах России

Запуск сетей 5G на российском оборудовании в городах-миллионниках страны планируется через три года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

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Чернышенко подчеркнул, что над этой задачей активно работает корпорация «Ростех».

Первая в России пользовательская пилотная сеть 5G была запущена в марте в Москве, напоминают «Невские новости». Нововведение доступно в самых популярных местах столицы. Кроме того, запуск 5G-сети был запланирован в Санкт-Петербурге: высокоскоростное соединение должно появиться в Северной столице летом нынешнего года.

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ФОТО: РИА Новости
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