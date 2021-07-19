Чернышенко анонсировал появление сети 5G в крупных городах России

Чернышенко подчеркнул, что над этой задачей активно работает корпорация «Ростех».

Первая в России пользовательская пилотная сеть 5G была запущена в марте в Москве, напоминают «Невские новости». Нововведение доступно в самых популярных местах столицы. Кроме того, запуск 5G-сети был запланирован в Санкт-Петербурге: высокоскоростное соединение должно появиться в Северной столице летом нынешнего года.

