Чемпионат высоких технологий собрал 140 участников из России и других стран

В чемпионате приняли участие около 140 человек. В их числе были, как российские молодые специалисты, студенты и школьники, так и иностранные участники.

В Великом Новгороде 21 сентября состоится финал Чемпионата высоких технологий, участники которого показывали мастерство в 12 инновационных компетенциях.

В чемпионате приняли участие около 140 человек. В их числе были, как российские молодые специалисты, студенты и школьники, так и иностранные участники.

«Дайте раскрыться!»: В НовГУ поспорили с Богомазом о «бездарных» выпускниках школ

Деловая программа включала в себя более 30 мероприятий и собрала представителей 16 дружественных стран, в том числе, из сфер бизнеса и образования.

В подведении итогов чемпионата примут участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, а также замдиректора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Маргарита Скворцова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фотография предоставлена ФГБОУ ДПО ИРПО
ТЕГИ:ТехнологииВеликий Новгород

Горячие новости

Все новости

партнеры