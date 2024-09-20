Чемпионат высоких технологий собрал 140 участников из России и других стран

Деловая программа включала в себя более 30 мероприятий и собрала представителей 16 дружественных стран, в том числе, из сфер бизнеса и образования.

В подведении итогов чемпионата примут участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, а также замдиректора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Маргарита Скворцова.

