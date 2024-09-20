Чемпионат высоких технологий собрал 140 участников из России и других стран
В чемпионате приняли участие около 140 человек. В их числе были, как российские молодые специалисты, студенты и школьники, так и иностранные участники.
В Великом Новгороде 21 сентября состоится финал Чемпионата высоких технологий, участники которого показывали мастерство в 12 инновационных компетенциях.
В чемпионате приняли участие около 140 человек. В их числе были, как российские молодые специалисты, студенты и школьники, так и иностранные участники.
Деловая программа включала в себя более 30 мероприятий и собрала представителей 16 дружественных стран, в том числе, из сфер бизнеса и образования.
В подведении итогов чемпионата примут участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, а также замдиректора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Маргарита Скворцова.
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