Чемезов: Проект сверхзвукового российско-арабского самолета убыточен
Проект сверхзвукового пассажирского самолета, который Россия планирует разработать совместно с ОАЭ, интересный, но убыточный с точки зрения экономики, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Идея красивая. Но, к сожалению, это не экономично. Это убыточный проект», - сказал он. Глава госкорпорации не исключил, что бизнес-джет может быть интересен шейхам в ОАЭ, и если его согласятся купить, ОАК может на этом неплохо заработать.
Как напоминает РИА Новости, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 млн долларов. Облик самолета планируется разработать к началу 2022 года. Производство может быть полностью организовано в РФ.
Тем временем, выход российского самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций, работа по импортозамещению еще не завершена, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 828 / сут.
Умерли
108 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 254 / сут.
- В Гидрометцентре спрогнозировали аномально холодную погоду в центре Европейской России
- В МИД Турции вызван посол США после признания геноцида армян
- Чемезов: Проект сверхзвукового российско-арабского самолета убыточен
- В Турции временно закроют дипведомства США после признания геноцида армян
- Вильфанд назвал регионы, в которых ожидается аномальное тепло
- В Турции прокомментировали заявление Байдена о геноциде армян
- Следующая встреча Путина и Лукашенко состоится летом
- В Екатеринбурге пешеходный мост обрушился на проезжую часть
- Ректор вуза в Дагестане стал фигурантом дела за трудоустройство «мертвых душ»
- Греция облегчила правила въезда для российских граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru