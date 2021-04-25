Чемезов: Проект сверхзвукового российско-арабского самолета убыточен

«Идея красивая. Но, к сожалению, это не экономично. Это убыточный проект», - сказал он. Глава госкорпорации не исключил, что бизнес-джет может быть интересен шейхам в ОАЭ, и если его согласятся купить, ОАК может на этом неплохо заработать.

Как напоминает РИА Новости, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 млн долларов. Облик самолета планируется разработать к началу 2022 года. Производство может быть полностью организовано в РФ.

Тем временем, выход российского самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций, работа по импортозамещению еще не завершена, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

