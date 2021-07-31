Британские ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%

Британские эксперты представили ряд возможных сценариев развития вариантов коронавирусной инфекции, согласно одному из которых новый потенциальный штамм может убивать около 35% больных. Об этом говорится в документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Специалисты описали возможные сценарии, согласно которым вирус может изменяться и развиваться. В том числе предполагается создание варианта инфекции с более высоким числом случаев тяжелого течения заболевания и более высоким процентом смертности.

«Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)», — приводит сообщение SAGE РИА Новости.

Эксперты считают, что появление такого варианта вируса возможно, однако избежать такого сценария позволит введение дополнительных доз вакцин, снижение передачи COVID-19, минимизация ввоза новых штаммов из-за границы, продолжение разработки препаратов против вируса.

В то же время ученые считают, что активная вакцинация населения может привести к появлению устойчивых к препаратам и вакцинам вариантов коронавируса.

