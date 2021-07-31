Британские ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
Британские эксперты представили ряд возможных сценариев развития вариантов коронавирусной инфекции, согласно одному из которых новый потенциальный штамм может убивать около 35% больных. Об этом говорится в документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).
Специалисты описали возможные сценарии, согласно которым вирус может изменяться и развиваться. В том числе предполагается создание варианта инфекции с более высоким числом случаев тяжелого течения заболевания и более высоким процентом смертности.
«Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)», — приводит сообщение SAGE РИА Новости.
Эксперты считают, что появление такого варианта вируса возможно, однако избежать такого сценария позволит введение дополнительных доз вакцин, снижение передачи COVID-19, минимизация ввоза новых штаммов из-за границы, продолжение разработки препаратов против вируса.
В то же время ученые считают, что активная вакцинация населения может привести к появлению устойчивых к препаратам и вакцинам вариантов коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- Британские ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
- Российский посол назвал голословными заявления об «употреблении допинга» российскими спортсменами
- Женская сборная России по волейболу вышла в плей-офф Олимпиады
- Инфекционист заявил об участившихся случаях COVID-19 среди детей
- ГИБДД будет автоматически лишать прав водителей с серьезными заболеваниями
- Финансист назвал способную резко подорожать валюту
- Метеоролог предупредил о дефиците осадков в ряде российских регионов
- Минтранс: Беспилотные автомобили снизят число погибших в ДТП
- В США более 20 человек пострадали при столкновении двух поездов
- МВД: Российских водителей не штрафуют по камерам за опасную езду и несоблюдение дистанции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru