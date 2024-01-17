Генсек ООН Гутерриш: Миру грозят худшие пять лет

По его словам, с 2020 года пять самых богатых людей планеты увеличили свое состояние более чем вдвое, в то время, как более половины населения Земли стали ещё беднее.

«Более половины из 75 беднейших стран мира сталкиваются с долговым кризисом. За последние годы их процентные выплаты выросли в четыре раза», — подчеркнул генсек ООН.

Он отметил также, что после десятилетий по сокращению бедности в мире процесс пошел вспять.

Гутерриш обвинил страны и компании в том, что они преследуют лишь свои узкие интересы, не заботясь об общем благе.

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что 52 страны переживают или находятся на грани дефолта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

