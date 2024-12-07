Археологи нашли в Турции могилу прототипа Санта-Клауса

Найденный саркофаг находится на месте захоронения Святого Николая, который и стал прообразом Санты.



Работу археологи начали еще 2017 году, когда обнаружили щель под новым полом здания. Последние несколько лет специалисты потратили на осторожное вскрытие мозаичного пола, чтобы обнажить древний фундамент. Теперь археологи смогли добраться до самой значимой части древней базилики.

Ранее бронзовый христианский амулет V века нашей эры с изображением царя Соломона, поражающего дьявола копьем, обнаружили археологи в Турции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

