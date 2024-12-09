Борисов: Российский аналог Starlink заработает к 2030 году
Российская система спутниковой связи — аналог американской Starlink заработает к 2030 году. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов в интервью РБК.
«2030 год — гарантированно. Может быть, 2028-2029», — указал руководитель госкорпорации, говоря о сроках, когда россияне смогут пользоваться интернетом отечественного аналога Starlink за границей.
Как напомнил Борисов, компания «Бюро 1 440» реализует перспективный проект низкоорбитальной спутниковой системы. В свою очередь, Роскосмос развивает космическую группировку «Скиф».
«Демонстратор аппарата мы запустили еще осенью 2022 года», — указал Борисов.
Глава Роскосмоса отметил, что не следует гнаться за сроками, развертывая группировку раньше всех, но необходимо думать о «качестве и предоставлении...минимально необходимого объема услуг» в интересах экономики и безопасности.
Ранее Роскосмос увеличил орбитальную группировку радиолокационных спутников, в космос запустили второй такой аппарат «Кондор ФКА», пишет 360.ru.
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