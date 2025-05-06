Перенос производства iPhone в Индию крайне маловероятен, поскольку в стране нет ни достаточного количества производств, ни необходимого китайского оборудования, которое Пекин поставлять не будет. Об этом НСН заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Apple в ближайшие годы будет производить все iPhone в Индии, заявил министр связи южноазиатской республики Джотирадитья Синдиа, сообщило информационное агентство Press Trust of India. Муртазин назвал заявление индийского чиновника безответственным.