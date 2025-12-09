Более 3,5 тысяч единиц медоборудования «Швабе» поставлено в Россию и за рубеж

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех за 11 месяцев текущего года передал российским и зарубежным заказчикам 3631 единицу медицинской техники. Поставки осуществлены в 50 с лишним регионов РФ, а также в страны Евразийского экономического союза - Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Современную технику получили десятки медицинских учреждений 2/3 российских регионов – от региональных центров до малых населенных пунктов.

Новейшие медицинские разработки холдинга представлены на «Российской недели здравоохранения-2025». Международный научно-практический форум проходит с 8 по 11 декабря в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. В этом году мероприятие объединило более тысячи предприятий из 10 стран, включая Индию, Китай, Белоруссию.

Ключевое место в экспозиции холдинга заняли новинка этого года – автоматический наружный дефибриллятор АНД А25 – и портативный аппарат искусственной вентиляции легких АИВЛ-Д. Первый аппарат может эффективно использоваться как в стационарах, так и в медицинском транспорте, а также в общественных местах. Кроме того, Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова представил аппарат респираторной поддержки дыхания новорожденных Reanimon.

Среди новинок Красногорского завода им. С. А. Зверева – операционный стоматологический микроскоп c 3D-изображением и 40-кратным цифровым увеличением. Лыткаринский завод оптического стекла демонстрирует новый стереоскопический микроскоп МБС-19 с современной системой освещения на основе светодиодов. Анализатор индивидуальной нормы внутриглазного давления Загорского оптико-механического завода позволяет диагностировать глаукому на ранних стадиях.

На стенде «Швабе» также можно увидеть перспективную разработку Московского завода «САПФИР» в области бесконтактного лечения мочекаменной болезни. «Литотриптер ЛТ-1» измельчает желчные камни до фрагментов диаметром менее 1,5 мм, после чего они самостоятельно выводятся из организма. В экспозиции представлены и разработки Новосибирского приборостроительного завода – инфузионные шприцевые и перистальтические насосы.

Как отметил генеральный директор холдинга, член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин, продукция компании для здравоохранения не раз подтверждала свои сильные конкурентные позиции на рынке. Это достигается за счет учета запросов профессионального сообщества, оптимального соотношения функциональности и приемлемой цены.

Помимо «Швабе» передовые разработки на «Российской недели здравоохранения» представляют и другие ведущие компании Ростеха.



