Более 20 тысяч продуктов зарегистрировали в реестре отечественного ПО
Российская IT-отрасль продолжает активное развитие, в реестре отечественного ПО уже зарегистрировано более 20 тысяч продуктов, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме-выставке Россия.
Данному направлению сегодня уделяется особое внимание. Так, президент России Владимир Путин ранее определил цифровую трансформацию одной из главных задач развития страны до 2030 года.
В связи с этим планируется реализация нового нацпроекта «Экономика данных», который будет включать федеральные проекты по ряду направлений: «Цифровая инфраструктура», «Цифровые платформы в госуправлении», «Искусственный интеллект» и другие.
Отмечается, что искусственный интеллект должен стать новым драйвером роста российской экономики. Глава государства ранее говорил, что необходимо создавать на основе таких технологий новые рынки и «целое созвездие продуктов и услуг».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru