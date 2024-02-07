Более 20 тысяч продуктов зарегистрировали в реестре отечественного ПО

Российская IT-отрасль продолжает активное развитие, в реестре отечественного ПО уже зарегистрировано более 20 тысяч продуктов, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме-выставке Россия.

Данному направлению сегодня уделяется особое внимание. Так, президент России Владимир Путин ранее определил цифровую трансформацию одной из главных задач развития страны до 2030 года.

В связи с этим планируется реализация нового нацпроекта «Экономика данных», который будет включать федеральные проекты по ряду направлений: «Цифровая инфраструктура», «Цифровые платформы в госуправлении», «Искусственный интеллект» и другие.

Отмечается, что искусственный интеллект должен стать новым драйвером роста российской экономики. Глава государства ранее говорил, что необходимо создавать на основе таких технологий новые рынки и «целое созвездие продуктов и услуг».

