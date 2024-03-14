Bloomberg: Apple приобрела канадский стартап в области ИИ

Источники заявили, что сделка состоялась в начале 2024 года. После этого некоторые сотрудники компании-стартапа присоединились к профильному подразделению Apple.

Отмечается, что интерес Apple к DarwinAI обусловлен тем, что компания создает более компактные и быстрые системы искусственного интеллекта. Образованный в 2021 году стартап уже сотрудничал с Lockheed Martin и Intel.

По мнению американского бизнесмена Илона Маска, к 2029 году ИИ станет умнее всех людей вместе взятых, передает «Радиоточка НСН».

