«Билайн» к осени отключит Москву и область от 3G
«Вымпелком» (бренд «Билайн» - ред. НСН) первым из крупных операторов к началу осени переведет используемые для 3G частоты в LTE (4G) в Москве и Московской области. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компанию.
Там отметили, что трафик 3G стабильно падает, а потребление LTE все больше растет. В «Вымпелкоме» считают, что рефарминг позволит увеличить емкость сети передачи данных на 50%. Так, до конца 2023 года компания планирует отказаться от 3G в более чем 25 российских регионах.
Ранее сообщалось, что МегаФон обеспечит покрытие LTE в строящемся ледовом дворце спорта в Новосибирской области, новом международном терминале аэропорта Толмачево, а также модернизирует сеть в более чем 70 населенных пунктах области, отмечает РИА ФАН.
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