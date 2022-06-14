Бесплатный фотобанк Pexels стал недоступен в России

Бесплатный сервис с изображениями и видео Pexels остановил работу сайта для россиян из-за ситуации на Украине.

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При попытке зайти на официальный сайт появляется сообщение о том, что Pexels осуждает продолжающиеся военные действия на Украине и приглашает своих пользователей посетить сайт ООН.

Ранее еще один бесплатный фотосервис Pixabay прекратил работу в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фотографии
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