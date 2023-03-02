Шадаев: пилотные проекты по сотовой связи 5G начнутся в городах России в 2025 году
В крупных городах России в 2025 году начнутся пилотные проекты по сотовой связи 5G на российских базовых станциях. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает РИА Новости.
По его словам, уже запущены в пробном режиме несколько сетей на зарубежном оборудовании, также российские операторы связи подписали форвардные контракты на поставку базовых станций с российскими производителями.
«Там есть план поставки 5G базовых станций», — добавил министр.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для развития 5G нужно много усилий, так как эти частоты сейчас в России заняты военными.
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