Шадаев: пилотные проекты по сотовой связи 5G начнутся в городах России в 2025 году

В крупных городах России в 2025 году начнутся пилотные проекты по сотовой связи 5G на российских базовых станциях. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает РИА Новости.

ФАС одобрила соглашение о строительстве сети 5G

По его словам, уже запущены в пробном режиме несколько сетей на зарубежном оборудовании, также российские операторы связи подписали форвардные контракты на поставку базовых станций с российскими производителями.

«Там есть план поставки 5G базовых станций», — добавил министр.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для развития 5G нужно много усилий, так как эти частоты сейчас в России заняты военными.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ПроектыСотовые ОператорыРоссияМобильная Связь
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