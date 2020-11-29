Археологи обнаружили под растаявшим ледником доисторические стрелы

В руки археологам попали 68 стрел и специальные палки для гона оленей. В результате радиоуглеродного исследования, выяснилось, что самым старшим из находок около 6 тысяч лет.

«Этот ледник скрывал больше всего стрел, чем где бы то ни было еще в мире. Провести здесь полевые исследования и найти все стрелы было невероятным опытом, мечтой археолога», - заявил Ларс Пиле из Департамента культурного наследия совета округа Иннландет в Норвегии.

Историческая принадлежность предметов к эпохам весьма широка - от каменного века до Средневековья. Большинство стрел при этом относятся к позднему неолиту (2400-1750 годы до н. э.) и позднему железному веку (550-1050 н. э.), пишет Газета. ru.



Ученые также отмечают, что подобных находок становится все больше из-за глобального потепления и таяния ледников.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в эфире НСН признал необратимость климатических изменений, подчеркнув, что сроки наступления экологической катастрофы требуют более детального обсуждения.

«Все факты уже известны. Температура растет, уровень воды в океане поднимается. Динамика атмосферы и система осадков меняется, учащаются всевозможные погодные аномалии. То, что там написано, уже имеет место. Вопрос не в том, что именно в этом направлении будет двигаться климатическая система вместе с людьми, а скорее речь идет о том, насколько интенсивно эти процессы будут происходить», - отметил он.

